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سعر Wrapped KLAY (WKLAY) المباشر لليوم هو USD 0.130551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WKLAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped KLAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45M - تغيير سعر Wrapped KLAY خلال اليوم هو -2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped KLAY (WKLAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped KLAY مقابل USD هو $ -0.0033718022131121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped KLAY مقابل USD هو $ -0.0493483954 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped KLAY مقابل USD هو $ -0.0677957478 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped KLAY مقابل USD هو $ +0.01169190436340156 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0033718022131121 -2.51% 30 يوم $ -0.0493483954 -37.80% 60 يوم $ -0.0677957478 -51.93% 90 يوم $ +0.01169190436340156 +9.84%

تحليل سعر Wrapped KLAY (WKLAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped KLAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.127751$ 0.127751 $ 0.127751 24 ساعة مرتفع $ 0.137981$ 0.137981 $ 0.137981 عالية طوال الوقت $ 22.82$ 22.82 $ 22.82 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) -6.31%

معلومات سوق Wrapped KLAY (WKLAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: