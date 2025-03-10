سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)
سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) المباشر لليوم هو USD 132.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.61M. يتم تحديث سعر WFRAGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped fragSOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.57K
- تغيير سعر Wrapped fragSOL خلال اليوم هو -7.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 199.61K
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ -11.2268393374598 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.2268393374598
|-7.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped fragSOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-7.82%
-24.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
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