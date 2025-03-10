احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WFRAGSOL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WFRAGSOL.

سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) المباشر لليوم هو USD 132.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.61M . يتم تحديث سعر WFRAGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped fragSOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.57K - تغيير سعر Wrapped fragSOL خلال اليوم هو -7.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.61K

أداء سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ -11.2268393374598 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped fragSOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -11.2268393374598 -7.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped fragSOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 129.79$ 129.79 $ 129.79 24 ساعة مرتفع $ 144.4$ 144.4 $ 144.4 عالية طوال الوقت $ 184.52$ 184.52 $ 184.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -7.82% تغير السعر (7 أيام) -24.53%

معلومات سوق Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: