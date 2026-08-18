سعر Wrapped DOG اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped DOG (WDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WDOG.

يحتل Wrapped DOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 76,194، مع عرض متداول قدره 1000.00M WDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02859194، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WDOG بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-6.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wrapped DOG (WDOG)

القيمة السوقية $ 76.19K$ 76.19K $ 76.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.19K$ 76.19K $ 76.19K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped DOG هي $ 76.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WDOG يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998439.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.19K.