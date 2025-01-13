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سعر Wrapped BONE (WBONE) المباشر لليوم هو USD 0.654813 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BONE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.93K - تغيير سعر Wrapped BONE خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BONE (WBONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BONE مقابل USD هو $ +0.0052187 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0383484030 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BONE مقابل USD هو $ +0.0148378006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BONE مقابل USD هو $ +0.2008059951975389 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0052187 +0.80% 30 يوم $ -0.0383484030 -5.85% 60 يوم $ +0.0148378006 +2.27% 90 يوم $ +0.2008059951975389 +44.23%

تحليل سعر Wrapped BONE (WBONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.646631$ 0.646631 $ 0.646631 24 ساعة مرتفع $ 0.656495$ 0.656495 $ 0.656495 عالية طوال الوقت $ 0.830771$ 0.830771 $ 0.830771 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) -3.12%

معلومات سوق Wrapped BONE (WBONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: