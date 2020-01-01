شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى النظام البيئي لشيباريوم التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لشيباريوم. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.531
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
2
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04165
+0.29%
+0.63%
-0.48%
$ 9.60M
$ 1.45M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00100819
0.00%
+0.07%
+6.55%
$ 1.01M
$ 259.95K
4
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009701
-1.18%
-3.83%
-11.93%
$ 631.57K
$ 61.47T
5
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.5189E-10
+0.11%
-5.40%
-3.24%
$ 446.41K
--
6
K9 Finance DAO
K9 Finance DAO
KNINE
$ 3.79701E-7
+0.01%
+54.30%
-10.45%
$ 266.54K
--
7
Hachi
Hachi
HACHI
$ 2.10702E-10
0.00%
+1.50%
-2.09%
$ 187.10K
--
8
Wrapped BONE
Wrapped BONE
WBONE
$ 0.04174591
-0.02%
-0.00%
-10.67%
$ 55.64K
$ 78.63
9
FEED
FEED
FEED
$ 4.1946E-11
+0.27%
-3.00%
+6.39%
$ 41.94K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لشيباريوم ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لشيباريوم تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 9 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.29B.
ما هو التوكن النظام البيئي لشيباريوم الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لشيباريوم التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر KNINE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 54.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لشيباريوم الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 9 النظام البيئي لشيباريوم التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لشيباريوم الشائعة LINK, BONE, ROAR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لشيباريوم ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لشيباريوم حوالي $6.29B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لشيباريوم ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.