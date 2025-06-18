سعر Wizard Gang (WIZARD)
سعر Wizard Gang (WIZARD) المباشر لليوم هو USD 0.00129129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر WIZARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wizard Gang الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wizard Gang خلال اليوم هو -11.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ -0.000175125625208626 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ -0.0001264441 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000175125625208626
|-11.94%
|30 يوم
|$ -0.0001264441
|-9.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizard Gang: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.31%
-11.94%
+0.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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