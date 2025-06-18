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سعر Wizard Gang (WIZARD) المباشر لليوم هو USD 0.00129129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر WIZARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wizard Gang الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wizard Gang خلال اليوم هو -11.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Wizard Gang (WIZARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ -0.000175125625208626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ -0.0001264441 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizard Gang مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000175125625208626 -11.94% 30 يوم $ -0.0001264441 -9.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wizard Gang (WIZARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizard Gang: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00129199$ 0.00129199 $ 0.00129199 24 ساعة مرتفع $ 0.00150706$ 0.00150706 $ 0.00150706 عالية طوال الوقت $ 0.00760012$ 0.00760012 $ 0.00760012 تغير السعر (1 ساعة) -2.31% تغير السعر (1يوم) -11.94% تغير السعر (7 أيام) +0.63%

معلومات سوق Wizard Gang (WIZARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: