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سعر Winter Arc (WINTER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.10K . يتم تحديث سعر WINTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Winter Arc الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.60K - تغيير سعر Winter Arc خلال اليوم هو +37.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.92M

أداء سعر Winter Arc (WINTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ +0.00011843 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011843 +37.60% 30 يوم $ 0 -88.22% 60 يوم $ 0 -14.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Winter Arc (WINTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Winter Arc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02920174$ 0.02920174 $ 0.02920174 تغير السعر (1 ساعة) +13.25% تغير السعر (1يوم) +37.60% تغير السعر (7 أيام) -24.85%

معلومات سوق Winter Arc (WINTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: