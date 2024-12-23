سعر Winter Arc (WINTER)
سعر Winter Arc (WINTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.10K. يتم تحديث سعر WINTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Winter Arc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.60K
- تغيير سعر Winter Arc خلال اليوم هو +37.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.92M
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خلال اليوم، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ +0.00011843 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Winter Arc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011843
|+37.60%
|30 يوم
|$ 0
|-88.22%
|60 يوم
|$ 0
|-14.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Winter Arc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+13.25%
+37.60%
-24.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
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