سعر WHISP (WHISP)
سعر WHISP (WHISP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 473.49K. يتم تحديث سعر WHISP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WHISP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WHISP خلال اليوم هو -5.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر WHISP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WHISP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WHISP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WHISP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.95%
|30 يوم
|$ 0
|-85.48%
|60 يوم
|$ 0
|-96.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WHISP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-5.95%
-16.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone.
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