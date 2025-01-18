احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YVWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YVWETH.

سعر WETH yVault (YVWETH) المباشر لليوم هو USD 3,725.8 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WETH yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر WETH yVault خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WETH yVault (YVWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +70.42 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ -433.2390046400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +296.7622054800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +871.9437074996493 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +70.42 +1.93% 30 يوم $ -433.2390046400 -11.62% 60 يوم $ +296.7622054800 +7.97% 90 يوم $ +871.9437074996493 +30.55%

تحليل سعر WETH yVault (YVWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WETH yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,556.0$ 3,556.0 $ 3,556.0 24 ساعة مرتفع $ 3,747.42$ 3,747.42 $ 3,747.42 عالية طوال الوقت $ 4,435.99$ 4,435.99 $ 4,435.99 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) +5.01%

معلومات سوق WETH yVault (YVWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: