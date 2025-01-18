سعر WETH yVault (YVWETH)
سعر WETH yVault (YVWETH) المباشر لليوم هو USD 3,725.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WETH yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر WETH yVault خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +70.42 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ -433.2390046400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +296.7622054800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WETH yVault مقابل USD هو $ +871.9437074996493 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +70.42
|+1.93%
|30 يوم
|$ -433.2390046400
|-11.62%
|60 يوم
|$ +296.7622054800
|+7.97%
|90 يوم
|$ +871.9437074996493
|+30.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WETH yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
+1.93%
+5.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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