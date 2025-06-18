شعار WebGenieAI

سعر WebGenieAI (SN54)

USD

مخطط سعر WebGenieAI (SN54) المباشر

$0.792233
$0.792233$0.792233
+3.00%(1D)

سعر WebGenieAI (SN54) لليوم

سعر WebGenieAI (SN54) المباشر لليوم هو USD 0.792233. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر SN54 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WebGenieAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WebGenieAI خلال اليوم هو +3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN54 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN54.

أداء سعر WebGenieAI (SN54) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ +0.02382034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02382034+3.10%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر WebGenieAI (SN54)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WebGenieAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.755394
$ 0.755394$ 0.755394

$ 0.823315
$ 0.823315$ 0.823315

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

-2.06%

+3.10%

-37.52%

معلومات سوق WebGenieAI (SN54)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

ما هو WebGenieAI ( SN54 )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر WebGenieAI (SN54)

الموقع الرسمي

توكنوميكس WebGenieAI (SN54)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس WebGenieAI (SN54) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN54 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول WebGenieAI (SN54)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة SN54 إلى العملات المحلية

1 SN54 إلى VND
20,847.611395
1 SN54 إلى AUD
A$1.22003882
1 SN54 إلى GBP
0.58625242
1 SN54 إلى EUR
0.68132038
1 SN54 إلى USD
$0.792233
1 SN54 إلى MYR
RM3.35906792
1 SN54 إلى TRY
31.30904816
1 SN54 إلى JPY
¥115.04807626
1 SN54 إلى RUB
62.18236817
1 SN54 إلى INR
68.44100887
1 SN54 إلى IDR
Rp12,987.42415152
1 SN54 إلى KRW
1,086.73769542
1 SN54 إلى PHP
44.9988344
1 SN54 إلى EGP
￡E.39.70671796
1 SN54 إلى BRL
R$4.34935917
1 SN54 إلى CAD
C$1.07743688
1 SN54 إلى BDT
96.84256192
1 SN54 إلى NGN
1,222.5739656
1 SN54 إلى UAH
32.90143649
1 SN54 إلى VES
Bs80.807766
1 SN54 إلى PKR
Rs224.42376424
1 SN54 إلى KZT
410.90749011
1 SN54 إلى THB
฿25.84264046
1 SN54 إلى TWD
NT$23.39464049
1 SN54 إلى AED
د.إ2.90749511
1 SN54 إلى CHF
Fr0.64170873
1 SN54 إلى HKD
HK$6.21110672
1 SN54 إلى MAD
.د.م7.21724263
1 SN54 إلى MXN
$15.052427