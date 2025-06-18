سعر WebGenieAI (SN54)
سعر WebGenieAI (SN54) المباشر لليوم هو USD 0.792233. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر SN54 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WebGenieAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WebGenieAI خلال اليوم هو +3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ +0.02382034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02382034
|+3.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WebGenieAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.06%
+3.10%
-37.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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