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سعر WebGenieAI (SN54) المباشر لليوم هو USD 0.792233 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر SN54 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WebGenieAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WebGenieAI خلال اليوم هو +3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر WebGenieAI (SN54) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ +0.02382034 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WebGenieAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02382034 +3.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WebGenieAI (SN54)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WebGenieAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.755394$ 0.755394 $ 0.755394 24 ساعة مرتفع $ 0.823315$ 0.823315 $ 0.823315 عالية طوال الوقت $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 تغير السعر (1 ساعة) -2.06% تغير السعر (1يوم) +3.10% تغير السعر (7 أيام) -37.52%

معلومات سوق WebGenieAI (SN54)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: