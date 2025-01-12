سعر WAGMICOIN (WAGMI)
سعر WAGMICOIN (WAGMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.02K. يتم تحديث سعر WAGMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAGMICOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.46
- تغيير سعر WAGMICOIN خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر WAGMICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAGMICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAGMICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAGMICOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-50.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAGMICOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+0.63%
-18.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing $WAGMI – The Future of Meme Coins Inspired by Beeple’s iconic "WAGMICOIN" artwork, $WAGMI has emerged as a unique memecoin built on the ethos of "We’re All Gonna Make It." Combining creativity with community-driven innovation, $WAGMI aims to bring a fresh perspective to the world of cryptocurrency. What sets $WAGMI apart is its connection to Beeple, a leading figure in the digital art world, who is now the top holder of $WAGMI. This endorsement solidifies the coin’s vision and potential to become a cultural phenomenon in the crypto space. Join the movement as we work together to build a brighter, more inclusive future for crypto enthusiasts and innovators.
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