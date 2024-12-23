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سعر Velas (VLX) المباشر لليوم هو USD 0.00968303 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.94M . يتم تحديث سعر VLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Velas الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 514.12K - تغيير سعر Velas خلال اليوم هو -6.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.67B

أداء سعر Velas (VLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Velas مقابل USD هو $ -0.000631302969012038 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ -0.0043852544 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ +0.0003342417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ +0.003360862960262046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000631302969012038 -6.12% 30 يوم $ -0.0043852544 -45.28% 60 يوم $ +0.0003342417 +3.45% 90 يوم $ +0.003360862960262046 +53.16%

تحليل سعر Velas (VLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Velas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00957578$ 0.00957578 $ 0.00957578 24 ساعة مرتفع $ 0.01032539$ 0.01032539 $ 0.01032539 عالية طوال الوقت $ 0.568966$ 0.568966 $ 0.568966 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) -6.12% تغير السعر (7 أيام) -17.21%

معلومات سوق Velas (VLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: