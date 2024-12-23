سعر Velas (VLX)
سعر Velas (VLX) المباشر لليوم هو USD 0.00968303. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.94M. يتم تحديث سعر VLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Velas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 514.12K
- تغيير سعر Velas خلال اليوم هو -6.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.67B
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خلال اليوم، كان سعر Velas مقابل USD هو $ -0.000631302969012038 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ -0.0043852544 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ +0.0003342417 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Velas مقابل USD هو $ +0.003360862960262046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000631302969012038
|-6.12%
|30 يوم
|$ -0.0043852544
|-45.28%
|60 يوم
|$ +0.0003342417
|+3.45%
|90 يوم
|$ +0.003360862960262046
|+53.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Velas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-6.12%
-17.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
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