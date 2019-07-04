توكنوميكس Velas (VLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Velas (VLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Velas (VLX) "Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm." الموقع الرسمي: https://velas.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1gPxFKW8wSRF_iQY5fu4fV-Il33psyA-u/view اشتر VLX الآن!

توكنوميكس Velas (VLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Velas (VLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M إجمالي العرض: $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B العرض المتداول: $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.568966 $ 0.568966 $ 0.568966 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00134576 $ 0.00134576 $ 0.00134576 السعر الحالي: $ 0.00204696 $ 0.00204696 $ 0.00204696 معرفة المزيد عن سعر Velas (VLX)

توكنوميكس Velas (VLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Velas (VLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VLX، استكشف السعر المباشر لتوكن VLX!

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