سعر USDtez (USDTZ)
سعر USDtez (USDTZ) المباشر لليوم هو USD 0.998016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDtez الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.79
- تغيير سعر USDtez خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDtez مقابل USD هو $ -0.0010507167554428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDtez مقابل USD هو $ +0.0075212481 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDtez مقابل USD هو $ -0.0081422137 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDtez مقابل USD هو $ -0.0032341358713022 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010507167554428
|-0.10%
|30 يوم
|$ +0.0075212481
|+0.75%
|60 يوم
|$ -0.0081422137
|-0.81%
|90 يوم
|$ -0.0032341358713022
|-0.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDtez: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-0.10%
+0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.
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