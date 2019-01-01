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أعلى النظام البيئي لـ Tezos التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لـ Tezos. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 32.27B
2
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1987
+0.15%
+0.15%
+1.18%
$ 214.86M
$ 421.87K
3
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
4
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 142.04
+0.03%
+0.01%
+0.17%
$ 6.26M
$ 16.39K
5
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 5.02M
$ 55.55K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
8
USDtez
USDtez
USDTZ
$ 0.712058
0.00%
--
-3.70%
$ 196.32K
$ 0.65

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لـ Tezos ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لـ Tezos تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $183.26B.
ما هو التوكن النظام البيئي لـ Tezos الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لـ Tezos التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر XTZ أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لـ Tezos الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 النظام البيئي لـ Tezos التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لـ Tezos الشائعة USDT, XTZ, UUSD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لـ Tezos ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لـ Tezos حوالي $183.26B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لـ Tezos ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.