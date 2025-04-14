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سعر USDFC (USDFC) المباشر لليوم هو USD 1.017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.18K . يتم تحديث سعر USDFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDFC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر USDFC خلال اليوم هو +1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 171.00K

أداء سعر USDFC (USDFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ +0.01334382 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01334382 +1.33% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USDFC (USDFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDFC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.974055$ 0.974055 $ 0.974055 24 ساعة مرتفع $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 عالية طوال الوقت $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +1.33% تغير السعر (7 أيام) +2.33%

معلومات سوق USDFC (USDFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: