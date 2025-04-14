سعر USDFC (USDFC)
سعر USDFC (USDFC) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.18K. يتم تحديث سعر USDFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDFC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر USDFC خلال اليوم هو +1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 171.00K
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خلال اليوم، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ +0.01334382 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDFC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01334382
|+1.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDFC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+1.33%
+2.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
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