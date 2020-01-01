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أعلى النظام البيئي للوحدات الفائقة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي للوحدات الفائقة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.577046
-0.50%
+0.03%
+4.06%
$ 577.05M
$ 3.40K
2
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,928
-0.21%
+0.01%
+1.14%
$ 209.28M
$ 17.24M
3
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00285931
-1.99%
+0.05%
+4.83%
$ 91.25M
$ 735.17K
4
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 508.56
-0.49%
+0.03%
+5.82%
$ 30.23M
$ 1.02M
5
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07632
+0.57%
-0.00%
+0.24%
$ 27.48M
$ 95.29K
6
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,903.49
-0.13%
+0.01%
+2.30%
$ 12.23M
$ 16.44M
7
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.146039
0.00%
+0.01%
+5.83%
$ 11.70M
$ 4.76
8
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.74
-0.32%
+0.00%
+0.85%
$ 10.56M
$ 2.67M
9
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.300561
-5.16%
+0.28%
+50.42%
$ 2.76M
$ 481.32K
10
Unit Avalanche
Unit Avalanche
UAVAX
$ 6.3
-0.16%
-0.01%
-0.47%
$ 135.60K
$ 5.09K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي للوحدات الفائقة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي للوحدات الفائقة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 10 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $972.66M.
ما هو التوكن النظام البيئي للوحدات الفائقة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي للوحدات الفائقة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر UANSEM أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي للوحدات الفائقة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 10 النظام البيئي للوحدات الفائقة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي للوحدات الفائقة الشائعة UVIRT, UBTC, UPUMP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي للوحدات الفائقة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي للوحدات الفائقة حوالي $972.66M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي للوحدات الفائقة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.