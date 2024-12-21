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سعر Unique Network (UNQ) المباشر لليوم هو USD 0.00689216 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M . يتم تحديث سعر UNQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unique Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.54K - تغيير سعر Unique Network خلال اليوم هو +4.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 279.30M

أداء سعر Unique Network (UNQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.00026685 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.0011632353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.0055280064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.003320120902796634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026685 +4.03% 30 يوم $ +0.0011632353 +16.88% 60 يوم $ +0.0055280064 +80.21% 90 يوم $ +0.003320120902796634 +92.95%

تحليل سعر Unique Network (UNQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unique Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00648426$ 0.00648426 $ 0.00648426 24 ساعة مرتفع $ 0.00697546$ 0.00697546 $ 0.00697546 عالية طوال الوقت $ 0.01608143$ 0.01608143 $ 0.01608143 تغير السعر (1 ساعة) +3.17% تغير السعر (1يوم) +4.03% تغير السعر (7 أيام) +13.49%

معلومات سوق Unique Network (UNQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: