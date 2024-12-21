سعر Unique Network (UNQ)
سعر Unique Network (UNQ) المباشر لليوم هو USD 0.00689216. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M. يتم تحديث سعر UNQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unique Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.54K
- تغيير سعر Unique Network خلال اليوم هو +4.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 279.30M
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خلال اليوم، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.00026685 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.0011632353 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.0055280064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unique Network مقابل USD هو $ +0.003320120902796634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026685
|+4.03%
|30 يوم
|$ +0.0011632353
|+16.88%
|60 يوم
|$ +0.0055280064
|+80.21%
|90 يوم
|$ +0.003320120902796634
|+92.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unique Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.17%
+4.03%
+13.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama
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