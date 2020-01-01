توكنوميكس Unique Network (UNQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unique Network (UNQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unique Network (UNQ) Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama الموقع الرسمي: https://unique.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.unique.network/ اشتر UNQ الآن!

توكنوميكس Unique Network (UNQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unique Network (UNQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M إجمالي العرض: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B العرض المتداول: $ 200.90M $ 200.90M $ 200.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.96M $ 7.96M $ 7.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01608143 $ 0.01608143 $ 0.01608143 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00152318 $ 0.00152318 $ 0.00152318 السعر الحالي: $ 0.0076765 $ 0.0076765 $ 0.0076765 معرفة المزيد عن سعر Unique Network (UNQ)

توكنوميكس Unique Network (UNQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unique Network (UNQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNQ، استكشف السعر المباشر لتوكن UNQ!

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