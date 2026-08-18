سعر Tokyo Games Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Tokyo Games Token (TGT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TGT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TGT.

يحتل Tokyo Games Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,362.65، مع عرض متداول قدره 147.50M TGT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TGT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.15017، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TGT بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-61.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tokyo Games Token (TGT)

القيمة السوقية $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.26K$ 70.26K $ 70.26K إمداد دورة التداول 147.50M 147.50M 147.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tokyo Games Token هي $ 10.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TGT يبلغ 147.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.26K.