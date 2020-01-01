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أعلى نظام بيئي ثابت لـ zkEVM التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام بيئي ثابت لـ zkEVM. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,908.6
+0.07%
+1.37%
+2.57%
$ 230.67B
$ 89.13K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99913
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 215.16M
$ 6.40M
4
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1073
+0.09%
-1.10%
-3.24%
$ 214.80M
$ 528.23K
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.022
+0.37%
-8.85%
+11.60%
$ 9.46M
$ 2.44M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.10761
+0.30%
0.00%
-2.09%
$ 4.60M
$ 42.87K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00103815
+0.19%
-0.05%
-11.63%
$ 910.68K
$ 1.78K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00142809
-0.04%
-0.00%
-6.48%
$ 533.60K
$ 1.31K
9
END
END
END
$ 0.00302517
+0.29%
+0.01%
-1.87%
$ 393.55K
$ 26.85
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.97E-5
0.00%
+0.20%
+9.69%
$ 34.57K
--
12
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004399
-0.07%
+2.25%
+8.28%
--
$ 120.20M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام بيئي ثابت لـ zkEVM ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام بيئي ثابت لـ zkEVM تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $305.97B.
ما هو التوكن نظام بيئي ثابت لـ zkEVM الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام بيئي ثابت لـ zkEVM التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر IMT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 2.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام بيئي ثابت لـ zkEVM الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 نظام بيئي ثابت لـ zkEVM التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام بيئي ثابت لـ zkEVM الشائعة ETH, USDC, AUSD. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام بيئي ثابت لـ zkEVM ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام بيئي ثابت لـ zkEVM حوالي $305.97B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام بيئي ثابت لـ zkEVM ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.