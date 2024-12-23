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سعر Tokenlon (LON) المباشر لليوم هو USD 0.757811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.62M . يتم تحديث سعر LON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tokenlon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.84K - تغيير سعر Tokenlon خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 116.94M

أداء سعر Tokenlon (LON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.0066373001618554 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1552966926 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1375620964 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1028395922703914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0066373001618554 -0.86% 30 يوم $ -0.1552966926 -20.49% 60 يوم $ -0.1375620964 -18.15% 90 يوم $ -0.1028395922703914 -11.94%

تحليل سعر Tokenlon (LON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokenlon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.749655$ 0.749655 $ 0.749655 24 ساعة مرتفع $ 0.77376$ 0.77376 $ 0.77376 عالية طوال الوقت $ 9.81$ 9.81 $ 9.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -10.81%

معلومات سوق Tokenlon (LON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: