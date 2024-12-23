سعر Tokenlon (LON)
سعر Tokenlon (LON) المباشر لليوم هو USD 0.757811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.62M. يتم تحديث سعر LON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tokenlon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.84K
- تغيير سعر Tokenlon خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 116.94M
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خلال اليوم، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.0066373001618554 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1552966926 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1375620964 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tokenlon مقابل USD هو $ -0.1028395922703914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0066373001618554
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.1552966926
|-20.49%
|60 يوم
|$ -0.1375620964
|-18.15%
|90 يوم
|$ -0.1028395922703914
|-11.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tokenlon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.86%
-10.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.
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