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سعر Tim Cheese (TIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.72K . يتم تحديث سعر TIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tim Cheese الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tim Cheese خلال اليوم هو -12.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Tim Cheese (TIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tim Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tim Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tim Cheese مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tim Cheese مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.42% 30 يوم $ 0 -47.58% 60 يوم $ 0 -80.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tim Cheese (TIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tim Cheese: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -12.42% تغير السعر (7 أيام) -9.24%

معلومات سوق Tim Cheese (TIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: