سعر this is not a website اليوم

السعر المباشر لمشروع this is not a website (WEBSITE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27,28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEBSITE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WEBSITE.

يحتل this is not a website حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184.992، مع عرض متداول قدره 935,44M WEBSITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEBSITE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WEBSITE بمقدار +3,02% خلال الساعة الماضية و+17,44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43,52K.

معلومات سوق this is not a website (WEBSITE)

القيمة السوقية $ 184,99K$ 184,99K $ 184,99K الحجم (24 ساعة) $ 43,52K$ 43,52K $ 43,52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 185,04K$ 185,04K $ 185,04K إمداد دورة التداول 935,44M 935,44M 935,44M إجمالي العرض 935.437.745,9490466 935.437.745,9490466 935.437.745,9490466

القيمة السوقية الحالية لـ this is not a website هي $ 184,99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43,52K. العرض المتداول لـ WEBSITE يبلغ 935,44M، مع إجمالي عرض 935437745.9490466. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 185,04K.