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سعر Terminal (TERMINAL) المباشر لليوم هو USD 0.00163226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر TERMINAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.79K - تغيير سعر Terminal خلال اليوم هو +29.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 799.87M

أداء سعر Terminal (TERMINAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ +0.0003762 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ -0.0009456452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0003762 +29.95% 30 يوم $ -0.0009456452 -57.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Terminal (TERMINAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00123976$ 0.00123976 $ 0.00123976 24 ساعة مرتفع $ 0.00168945$ 0.00168945 $ 0.00168945 عالية طوال الوقت $ 0.01162659$ 0.01162659 $ 0.01162659 تغير السعر (1 ساعة) -1.90% تغير السعر (1يوم) +29.95% تغير السعر (7 أيام) +12.01%

معلومات سوق Terminal (TERMINAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: