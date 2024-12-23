سعر Terminal (TERMINAL)
سعر Terminal (TERMINAL) المباشر لليوم هو USD 0.00163226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر TERMINAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.79K
- تغيير سعر Terminal خلال اليوم هو +29.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.87M
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خلال اليوم، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ +0.0003762 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ -0.0009456452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0003762
|+29.95%
|30 يوم
|$ -0.0009456452
|-57.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
+29.95%
+12.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.
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