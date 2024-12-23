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سعر TEDDY BEAR (BEAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.46M . يتم تحديث سعر BEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TEDDY BEAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.82M - تغيير سعر TEDDY BEAR خلال اليوم هو +19.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00T

أداء سعر TEDDY BEAR (BEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TEDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TEDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TEDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TEDDY BEAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.92% 30 يوم $ 0 +102.61% 60 يوم $ 0 +290.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TEDDY BEAR (BEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TEDDY BEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.77% تغير السعر (1يوم) +19.92% تغير السعر (7 أيام) -25.70%

معلومات سوق TEDDY BEAR (BEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: