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سعر TASS HUB (TASSHUB) المباشر لليوم هو USD 0.00413025 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.11M . يتم تحديث سعر TASSHUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TASS HUB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TASS HUB خلال اليوم هو +1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر TASS HUB (TASSHUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TASS HUB (TASSHUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TASS HUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00397797$ 0.00397797 $ 0.00397797 24 ساعة مرتفع $ 0.00410982$ 0.00410982 $ 0.00410982 عالية طوال الوقت $ 0.00664642$ 0.00664642 $ 0.00664642 تغير السعر (1 ساعة) +3.41% تغير السعر (1يوم) +1.40% تغير السعر (7 أيام) -23.23%

معلومات سوق TASS HUB (TASSHUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: