سعر TASS HUB (TASSHUB)
سعر TASS HUB (TASSHUB) المباشر لليوم هو USD 0.00413025. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.11M. يتم تحديث سعر TASSHUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TASS HUB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TASS HUB خلال اليوم هو +1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TASS HUB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TASS HUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.41%
+1.40%
-23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.
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