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سعر Taitiko (TTG) المباشر لليوم هو USD 0.00188271 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر TTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Taitiko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.69K - تغيير سعر Taitiko خلال اليوم هو -11.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Taitiko (TTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ -0.000241107251091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000241107251091 -11.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Taitiko (TTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Taitiko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00183933$ 0.00183933 $ 0.00183933 24 ساعة مرتفع $ 0.00220498$ 0.00220498 $ 0.00220498 عالية طوال الوقت $ 0.00716186$ 0.00716186 $ 0.00716186 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -11.35% تغير السعر (7 أيام) -30.07%

معلومات سوق Taitiko (TTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: