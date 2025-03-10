سعر Taitiko (TTG)
سعر Taitiko (TTG) المباشر لليوم هو USD 0.00188271. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر TTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taitiko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.69K
- تغيير سعر Taitiko خلال اليوم هو -11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ -0.000241107251091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taitiko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000241107251091
|-11.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taitiko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-11.35%
-30.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.
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