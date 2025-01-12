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سعر SyncVault (SVTS) المباشر لليوم هو USD 0.249736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.87K . يتم تحديث سعر SVTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SyncVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.17K - تغيير سعر SyncVault خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00K

أداء سعر SyncVault (SVTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.00103348 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.1366762672 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.1539885412 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.14118259024918176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00103348 +0.42% 30 يوم $ +0.1366762672 +54.73% 60 يوم $ +0.1539885412 +61.66% 90 يوم $ +0.14118259024918176 +130.06%

تحليل سعر SyncVault (SVTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SyncVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.245806$ 0.245806 $ 0.245806 24 ساعة مرتفع $ 0.254375$ 0.254375 $ 0.254375 عالية طوال الوقت $ 0.295055$ 0.295055 $ 0.295055 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -11.23%

معلومات سوق SyncVault (SVTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: