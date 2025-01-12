سعر SyncVault (SVTS)
سعر SyncVault (SVTS) المباشر لليوم هو USD 0.249736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.87K. يتم تحديث سعر SVTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SyncVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.17K
- تغيير سعر SyncVault خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00K
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خلال اليوم، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.00103348 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.1366762672 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.1539885412 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SyncVault مقابل USD هو $ +0.14118259024918176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00103348
|+0.42%
|30 يوم
|$ +0.1366762672
|+54.73%
|60 يوم
|$ +0.1539885412
|+61.66%
|90 يوم
|$ +0.14118259024918176
|+130.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SyncVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.42%
-11.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SyncVault, a trailblazing Social Token platform, that has generated $5.6M+ revenue, garnered 22BN views, and processes 140M+ daily micro-transactions. Active across YouTube, Instagram, TikTok, and YouTube Shorts, SyncVault enables influencers, artists, and brands to tokenize fan engagement. Token holders of $SVTS will gain exclusive content access, participate in streaming and promotions, vote on POA, and unlock passive/ active earning opportunities. The platform's token-gated channels foster direct creator-supporter interaction. SyncVault distinguishes itself by ensuring creators receive a higher revenue percentage compared to traditional platforms. Recognized as a Top 100 Global Media Start-Up, SyncVault is reshaping multi-platform social media promotion and monetization.
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