احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SURV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SURV.

سعر Survarium (SURV) المباشر لليوم هو USD 0.00112335 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر SURV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Survarium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Survarium خلال اليوم هو +22.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Survarium (SURV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Survarium مقابل USD هو $ +0.00020369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Survarium مقابل USD هو $ +0.0062582576 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Survarium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Survarium مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020369 +22.15% 30 يوم $ +0.0062582576 +557.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Survarium (SURV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Survarium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00116527$ 0.00116527 $ 0.00116527 عالية طوال الوقت $ 0.00116527$ 0.00116527 $ 0.00116527 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +22.15% تغير السعر (7 أيام) +150.89%

معلومات سوق Survarium (SURV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: