توكنوميكس Survarium (SURV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Survarium (SURV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Survarium (SURV) Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. الموقع الرسمي: https://survariumbsc.com/ الوثيقة البيضاء: https://survarium.gitbook.io/survarium اشتر SURV الآن!

توكنوميكس Survarium (SURV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Survarium (SURV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 388.89K $ 388.89K $ 388.89K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 388.89K $ 388.89K $ 388.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00009913 $ 0.00009913 $ 0.00009913 السعر الحالي: $ 0.00039401 $ 0.00039401 $ 0.00039401 معرفة المزيد عن سعر Survarium (SURV)

توكنوميكس Survarium (SURV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Survarium (SURV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SURV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SURV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SURV، استكشف السعر المباشر لتوكن SURV!

توقعات سعر SURV هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SURV؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SURV الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SURV الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!