سعر staring robot (SONNY)
سعر staring robot (SONNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.84K. يتم تحديث سعر SONNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق staring robot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.73K
- تغيير سعر staring robot خلال اليوم هو -7.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
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خلال اليوم، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.76%
|30 يوم
|$ 0
|-86.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر staring robot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-7.76%
-55.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
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