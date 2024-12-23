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سعر staring robot (SONNY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.84K . يتم تحديث سعر SONNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق staring robot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.73K - تغيير سعر staring robot خلال اليوم هو -7.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M

أداء سعر staring robot (SONNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر staring robot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.76% 30 يوم $ 0 -86.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر staring robot (SONNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر staring robot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00444034$ 0.00444034 $ 0.00444034 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -7.76% تغير السعر (7 أيام) -55.83%

معلومات سوق staring robot (SONNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: