سعر Stargate (STARGATE)
سعر Stargate (STARGATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.02K. يتم تحديث سعر STARGATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stargate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.11K
- تغيير سعر Stargate خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.67M
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خلال اليوم، كان سعر Stargate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stargate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stargate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stargate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.05%
|30 يوم
|$ 0
|-61.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stargate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-6.05%
-18.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president.
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