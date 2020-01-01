توكنوميكس Stargate (STARGATE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stargate (STARGATE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stargate (STARGATE) The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump اشتر STARGATE الآن!

توكنوميكس Stargate (STARGATE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stargate (STARGATE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 73.23K $ 73.23K $ 73.23K إجمالي العرض: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M العرض المتداول: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.23K $ 73.23K $ 73.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00990877 $ 0.00990877 $ 0.00990877 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Stargate (STARGATE)

توكنوميكس Stargate (STARGATE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stargate (STARGATE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STARGATE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STARGATE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STARGATE، استكشف السعر المباشر لتوكن STARGATE!

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