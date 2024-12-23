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سعر Stader MaticX (MATICX) المباشر لليوم هو USD 0.543884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.97M . يتم تحديث سعر MATICX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stader MaticX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.36M - تغيير سعر Stader MaticX خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 126.69M

أداء سعر Stader MaticX (MATICX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.00773522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.0020061705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.1940619991 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.0862141247417614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00773522 +1.44% 30 يوم $ +0.0020061705 +0.37% 60 يوم $ +0.1940619991 +35.68% 90 يوم $ +0.0862141247417614 +18.84%

تحليل سعر Stader MaticX (MATICX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader MaticX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.525886$ 0.525886 $ 0.525886 24 ساعة مرتفع $ 0.555054$ 0.555054 $ 0.555054 عالية طوال الوقت $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 تغير السعر (1 ساعة) +1.61% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) -21.61%

معلومات سوق Stader MaticX (MATICX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: