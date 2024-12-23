سعر Stader MaticX (MATICX)
سعر Stader MaticX (MATICX) المباشر لليوم هو USD 0.543884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.97M. يتم تحديث سعر MATICX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stader MaticX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.36M
- تغيير سعر Stader MaticX خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 126.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MATICX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MATICX.
خلال اليوم، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.00773522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.0020061705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.1940619991 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader MaticX مقابل USD هو $ +0.0862141247417614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00773522
|+1.44%
|30 يوم
|$ +0.0020061705
|+0.37%
|60 يوم
|$ +0.1940619991
|+35.68%
|90 يوم
|$ +0.0862141247417614
|+18.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader MaticX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.61%
+1.44%
-21.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MATICX إلى AUD
A$0.86477556
|1 MATICX إلى GBP
￡0.42966836
|1 MATICX إلى EUR
€0.5166898
|1 MATICX إلى USD
$0.543884
|1 MATICX إلى MYR
RM2.447478
|1 MATICX إلى TRY
₺19.13383912
|1 MATICX إلى JPY
¥85.03082456
|1 MATICX إلى RUB
₽55.89495868
|1 MATICX إلى INR
₹46.19750696
|1 MATICX إلى IDR
Rp8,772.32135252
|1 MATICX إلى PHP
₱31.99669572
|1 MATICX إلى EGP
￡E.27.66737908
|1 MATICX إلى BRL
R$3.30681472
|1 MATICX إلى CAD
C$0.77775412
|1 MATICX إلى BDT
৳64.72763484
|1 MATICX إلى NGN
₦840.62167156
|1 MATICX إلى UAH
₴22.71803468
|1 MATICX إلى VES
Bs27.738084
|1 MATICX إلى PKR
Rs150.78096132
|1 MATICX إلى KZT
₸284.45677084
|1 MATICX إلى THB
฿18.59539396
|1 MATICX إلى TWD
NT$17.74693492
|1 MATICX إلى CHF
Fr0.48405676
|1 MATICX إلى HKD
HK$4.22597868
|1 MATICX إلى MAD
.د.م5.44971768