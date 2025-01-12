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سعر Spaceswap MILK2 (MILK2) المباشر لليوم هو USD 0.00363658 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.12K . يتم تحديث سعر MILK2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spaceswap MILK2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 802.66 - تغيير سعر Spaceswap MILK2 خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.58M

أداء سعر Spaceswap MILK2 (MILK2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ +0.0007512370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ -0.0002263941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ -0.000324424227163549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.30% 30 يوم $ +0.0007512370 +20.66% 60 يوم $ -0.0002263941 -6.22% 90 يوم $ -0.000324424227163549 -8.19%

تحليل سعر Spaceswap MILK2 (MILK2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spaceswap MILK2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00361265$ 0.00361265 $ 0.00361265 24 ساعة مرتفع $ 0.00363494$ 0.00363494 $ 0.00363494 عالية طوال الوقت $ 5.2$ 5.2 $ 5.2 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) -19.13%

معلومات سوق Spaceswap MILK2 (MILK2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: