سعر Spaceswap MILK2 (MILK2)
سعر Spaceswap MILK2 (MILK2) المباشر لليوم هو USD 0.00363658. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.12K. يتم تحديث سعر MILK2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spaceswap MILK2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 802.66
- تغيير سعر Spaceswap MILK2 خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.58M
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خلال اليوم، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ +0.0007512370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ -0.0002263941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spaceswap MILK2 مقابل USD هو $ -0.000324424227163549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ +0.0007512370
|+20.66%
|60 يوم
|$ -0.0002263941
|-6.22%
|90 يوم
|$ -0.000324424227163549
|-8.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spaceswap MILK2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+0.30%
-19.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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