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سعر Spacemesh ($SMH) المباشر لليوم هو USD 0.317082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.61M . يتم تحديث سعر $SMH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spacemesh الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75M - تغيير سعر Spacemesh خلال اليوم هو -3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 71.85M

أداء سعر Spacemesh ($SMH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.0122618669577095 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ +0.0546368433 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.0081056939 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.15490766054437663 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0122618669577095 -3.72% 30 يوم $ +0.0546368433 +17.23% 60 يوم $ -0.0081056939 -2.55% 90 يوم $ -0.15490766054437663 -32.82%

تحليل سعر Spacemesh ($SMH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spacemesh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.300052$ 0.300052 $ 0.300052 24 ساعة مرتفع $ 0.331839$ 0.331839 $ 0.331839 عالية طوال الوقت $ 6.75$ 6.75 $ 6.75 تغير السعر (1 ساعة) +2.06% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -19.16%

معلومات سوق Spacemesh ($SMH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: