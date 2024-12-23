سعر Spacemesh ($SMH)
سعر Spacemesh ($SMH) المباشر لليوم هو USD 0.317082. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.61M. يتم تحديث سعر $SMH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spacemesh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75M
- تغيير سعر Spacemesh خلال اليوم هو -3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.85M
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خلال اليوم، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.0122618669577095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ +0.0546368433 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.0081056939 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spacemesh مقابل USD هو $ -0.15490766054437663 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0122618669577095
|-3.72%
|30 يوم
|$ +0.0546368433
|+17.23%
|60 يوم
|$ -0.0081056939
|-2.55%
|90 يوم
|$ -0.15490766054437663
|-32.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spacemesh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.06%
-3.72%
-19.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration.
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