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سعر Solomon USDv (USDV) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر USDV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solomon USDv الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solomon USDv خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.13M

أداء سعر Solomon USDv (USDV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solomon USDv مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solomon USDv مقابل USD هو $ +0.0005993988 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solomon USDv مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solomon USDv مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0005993988 +0.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solomon USDv (USDV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solomon USDv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق Solomon USDv (USDV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: