سعر SOLITO (SOLITO)
سعر SOLITO (SOLITO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.44K. يتم تحديث سعر SOLITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOLITO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.62K
- تغيير سعر SOLITO خلال اليوم هو -10.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.99M
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خلال اليوم، كان سعر SOLITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLITO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLITO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.14%
|30 يوم
|$ 0
|+47.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLITO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
-10.14%
+81.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!
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