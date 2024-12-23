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سعر Snake wif Hat (SSSSS) المباشر لليوم هو USD 0.0041703 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.18M . يتم تحديث سعر SSSSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snake wif Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.62K - تغيير سعر Snake wif Hat خلال اليوم هو -12.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Snake wif Hat (SSSSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ -0.000596354245983956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ +0.0008662309 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000596354245983956 -12.51% 30 يوم $ +0.0008662309 +20.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Snake wif Hat (SSSSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snake wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00325496$ 0.00325496 $ 0.00325496 24 ساعة مرتفع $ 0.00476666$ 0.00476666 $ 0.00476666 عالية طوال الوقت $ 0.02403559$ 0.02403559 $ 0.02403559 تغير السعر (1 ساعة) -2.34% تغير السعر (1يوم) -12.51% تغير السعر (7 أيام) -44.34%

معلومات سوق Snake wif Hat (SSSSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: