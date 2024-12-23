سعر Snake wif Hat (SSSSS)
سعر Snake wif Hat (SSSSS) المباشر لليوم هو USD 0.0041703. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.18M. يتم تحديث سعر SSSSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snake wif Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.62K
- تغيير سعر Snake wif Hat خلال اليوم هو -12.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ -0.000596354245983956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ +0.0008662309 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snake wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000596354245983956
|-12.51%
|30 يوم
|$ +0.0008662309
|+20.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snake wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.34%
-12.51%
-44.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art
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¥0.653110683
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₹0.354308688
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