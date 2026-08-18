سعر smolecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع smolecoin (SMOLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SMOLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SMOLE.

يحتل smolecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,558,742، مع عرض متداول قدره 420.00B SMOLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SMOLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SMOLE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق smolecoin (SMOLE)

القيمة السوقية $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M إمداد دورة التداول 420.00B 420.00B 420.00B إجمالي العرض 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ smolecoin هي $ 6.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMOLE يبلغ 420.00B، مع إجمالي عرض 420000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.56M.