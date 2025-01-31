سعر SMARDEX USDN (USDN)
سعر SMARDEX USDN (USDN) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.23M. يتم تحديث سعر USDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMARDEX USDN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.58K
- تغيير سعر SMARDEX USDN خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.23M
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خلال اليوم، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ -0.006828701836117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.006828701836117
|-0.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMARDEX USDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.67%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first ever Decentralized Synthetic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. Dollar-backed stablecoins have long been a cornerstone of the decentralized finance (DeFi) ecosystem, but they are subject to the same value depreciation as the US dollar due to inflation. Yield-bearing synthetic dollar tokens have been proposed in the past, but they suffer from centralization and lack of transparency. We present a novel protocol comprised of two DeFi products: an algorithmic yield-bearing synthetic dollar token (USDN) and a decentralized long perpetual futures trading platform. We describe the mathematical principles supporting the protocol and the interaction between both products. This research shows that a fully decentralized and transparent model can be used to support a yield-bearing synthetic dollar token while remaining economically viable and gas-efficient.
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