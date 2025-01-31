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سعر SMARDEX USDN (USDN) المباشر لليوم هو USD 1.002 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.23M . يتم تحديث سعر USDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMARDEX USDN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.58K - تغيير سعر SMARDEX USDN خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.23M

أداء سعر SMARDEX USDN (USDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ -0.006828701836117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMARDEX USDN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.006828701836117 -0.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMARDEX USDN (USDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMARDEX USDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 عالية طوال الوقت $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق SMARDEX USDN (USDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: