معلومات سعر Siyana (SYYN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -1.59% تغير السعر (7 أيام) -17.43% تغير السعر (7 أيام) -17.43%

سعر Siyana (SYYN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYYN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYYN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYYN -0.21% على مدار الساعة الماضية، -1.59% على مدار 24 ساعة، و -17.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Siyana (SYYN)

القيمة السوقية $ 426.85K$ 426.85K $ 426.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 490.64K$ 490.64K $ 490.64K إمداد دورة التداول 87.00B 87.00B 87.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Siyana هي $ 426.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYYN يبلغ 87.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 490.64K.