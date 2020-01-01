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أعلى انظام Farcaster البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع انظام Farcaster البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05338
+1.03%
+1.11%
+2.64%
$ 1.26B
$ 1.12M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006212
+1.26%
+0.77%
-2.69%
$ 62.70M
$ 129.30M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0009759
+0.25%
-3.06%
-20.36%
$ 22.70M
$ 56.42M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001632
-0.78%
+0.55%
+3.72%
$ 4.77M
$ 40.90M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000953
0.00%
+1.93%
+9.41%
$ 4.61M
$ 1.29M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00006642
+1.00%
-4.76%
+14.93%
$ 4.49M
$ 1.06B
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.6E-6
-0.43%
+8.70%
+6.24%
$ 566.06K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.00025675
-0.56%
-0.00%
+1.41%
$ 256.74K
$ 33.83
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.11E-6
+2.61%
+11.10%
+2.82%
$ 246.92K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.582E-5
-0.32%
+0.60%
-6.34%
$ 135.95K
--
11
likes
likes
LIKES
$ 1.34E-6
0.00%
+1.30%
+2.29%
$ 126.95K
--
12
Streme
Streme
STREME
$ 9.27416E-7
-0.30%
+3.30%
+1.50%
$ 92.74K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.3254E-7
-2.29%
-1.30%
+1.67%
$ 72.47K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.12858E-7
-0.17%
+1.20%
+1.26%
$ 71.29K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
+0.46%
$ 64.41K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 5.90584E-7
0.00%
-0.40%
-5.36%
$ 59.06K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.50331E-7
0.00%
+1.70%
-0.24%
$ 45.03K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.59989E-7
-0.30%
+1.20%
-0.21%
$ 35.48K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.85306E-7
-0.37%
+1.10%
+2.18%
$ 20.38K
--
22
Points
Points
POINTS
$ 8.012E-5
0.00%
-2.00%
-2.14%
$ 19.95K
--
23
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.607E-5
-0.12%
+24.50%
+23.90%
$ 16.07K
--
24
Drone
Drone
DRONE
$ 1.565E-5
0.00%
+0.80%
+1.36%
$ 13.85K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.118E-5
0.00%
+1.20%
-0.36%
$ 11.18K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000188
+1.08%
-0.53%
-2.59%
--
$ 14.42T

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة انظام Farcaster البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
انظام Farcaster البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 26 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.36B.
ما هو التوكن انظام Farcaster البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين انظام Farcaster البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BLEU أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 24.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة انظام Farcaster البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 26 انظام Farcaster البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة انظام Farcaster البيئي الشائعة SKY, DOG, DEGEN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة انظام Farcaster البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة انظام Farcaster البيئي حوالي $1.36B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع انظام Farcaster البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.