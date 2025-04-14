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سعر Shogun (SHOGUN) المباشر لليوم هو USD 0.02426185 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 509.50K . يتم تحديث سعر SHOGUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shogun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shogun خلال اليوم هو -4.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Shogun (SHOGUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ -0.00102903047959534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ -0.0015593600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00102903047959534 -4.06% 30 يوم $ -0.0015593600 -6.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shogun (SHOGUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shogun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02383115$ 0.02383115 $ 0.02383115 24 ساعة مرتفع $ 0.02529088$ 0.02529088 $ 0.02529088 عالية طوال الوقت $ 0.04490615$ 0.04490615 $ 0.04490615 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -4.06% تغير السعر (7 أيام) +76.73%

معلومات سوق Shogun (SHOGUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: