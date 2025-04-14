سعر Shogun (SHOGUN)
سعر Shogun (SHOGUN) المباشر لليوم هو USD 0.02426185. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 509.50K. يتم تحديث سعر SHOGUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shogun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shogun خلال اليوم هو -4.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ -0.00102903047959534 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ -0.0015593600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shogun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00102903047959534
|-4.06%
|30 يوم
|$ -0.0015593600
|-6.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shogun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-4.06%
+76.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.
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