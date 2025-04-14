سعر Scoutly AI (SCOUT)
سعر Scoutly AI (SCOUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.38K. يتم تحديث سعر SCOUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scoutly AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Scoutly AI خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-31.71%
|60 يوم
|$ 0
|-81.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scoutly AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-0.39%
+20.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.
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