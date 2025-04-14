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سعر Scoutly AI (SCOUT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 133.38K . يتم تحديث سعر SCOUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scoutly AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Scoutly AI خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Scoutly AI (SCOUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scoutly AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ 0 -31.71% 60 يوم $ 0 -81.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scoutly AI (SCOUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scoutly AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01701504$ 0.01701504 $ 0.01701504 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) +20.36%

معلومات سوق Scoutly AI (SCOUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: