توكنوميكس SavePlanetEarth (SPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SavePlanetEarth (SPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SavePlanetEarth (SPE) Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. الموقع الرسمي: https://www.saveplanetearth.io/ اشتر SPE الآن!

توكنوميكس SavePlanetEarth (SPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SavePlanetEarth (SPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M إجمالي العرض: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M العرض المتداول: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 السعر الحالي: $ 0.00736053 $ 0.00736053 $ 0.00736053 معرفة المزيد عن سعر SavePlanetEarth (SPE)

توكنوميكس SavePlanetEarth (SPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SavePlanetEarth (SPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPE، استكشف السعر المباشر لتوكن SPE!

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