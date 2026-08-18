سعر SANTAHOOD اليوم

السعر المباشر لمشروع SANTAHOOD (SANTACOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SANTACOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SANTACOIN.

يحتل SANTAHOOD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,289، مع عرض متداول قدره 1.00B SANTACOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SANTACOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SANTACOIN بمقدار +0.51% خلال الساعة الماضية و-0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SANTAHOOD (SANTACOIN)

القيمة السوقية $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SANTAHOOD هي $ 56.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANTACOIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.29K.