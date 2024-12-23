سعر Saito (SAITO)
سعر Saito (SAITO) المباشر لليوم هو USD 0.00519826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.59M. يتم تحديث سعر SAITO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Saito الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.92K
- تغيير سعر Saito خلال اليوم هو -3.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00B
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خلال اليوم، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.00016284623807002 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.0004350605 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.0005134560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ +0.0007841746001448945 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016284623807002
|-3.03%
|30 يوم
|$ -0.0004350605
|-8.36%
|60 يوم
|$ -0.0005134560
|-9.87%
|90 يوم
|$ +0.0007841746001448945
|+17.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Saito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-3.03%
-11.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.
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