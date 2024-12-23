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سعر Saito (SAITO) المباشر لليوم هو USD 0.00519826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.59M . يتم تحديث سعر SAITO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Saito الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.92K - تغيير سعر Saito خلال اليوم هو -3.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00B

أداء سعر Saito (SAITO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.00016284623807002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.0004350605 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ -0.0005134560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Saito مقابل USD هو $ +0.0007841746001448945 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016284623807002 -3.03% 30 يوم $ -0.0004350605 -8.36% 60 يوم $ -0.0005134560 -9.87% 90 يوم $ +0.0007841746001448945 +17.77%

تحليل سعر Saito (SAITO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Saito: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00517186$ 0.00517186 $ 0.00517186 24 ساعة مرتفع $ 0.00541995$ 0.00541995 $ 0.00541995 عالية طوال الوقت $ 0.110352$ 0.110352 $ 0.110352 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -3.03% تغير السعر (7 أيام) -11.13%

معلومات سوق Saito (SAITO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: