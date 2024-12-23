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سعر Sagittarius (SAGIT) المباشر لليوم هو USD 0.00245748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M . يتم تحديث سعر SAGIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sagittarius الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.76K - تغيير سعر Sagittarius خلال اليوم هو +3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M

أداء سعر Sagittarius (SAGIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ -0.0009957173 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.69% 30 يوم $ -0.0009957173 -40.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sagittarius (SAGIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sagittarius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00227592$ 0.00227592 $ 0.00227592 24 ساعة مرتفع $ 0.00263079$ 0.00263079 $ 0.00263079 عالية طوال الوقت $ 0.00784854$ 0.00784854 $ 0.00784854 تغير السعر (1 ساعة) -1.33% تغير السعر (1يوم) +3.69% تغير السعر (7 أيام) -65.03%

معلومات سوق Sagittarius (SAGIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: