سعر Sagittarius (SAGIT)
سعر Sagittarius (SAGIT) المباشر لليوم هو USD 0.00245748. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.46M. يتم تحديث سعر SAGIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sagittarius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.76K
- تغيير سعر Sagittarius خلال اليوم هو +3.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M
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خلال اليوم، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ -0.0009957173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sagittarius مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.69%
|30 يوم
|$ -0.0009957173
|-40.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sagittarius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
+3.69%
-65.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius!
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